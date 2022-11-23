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Сегодня, 18:44

Solo, depressed kid и Antares могут войти в новый состав «HellRaisers» по Dota2

Виталий Косик
Корреспондент
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Команда «HellRaisers» продолжает вести работу над формированием нового состава по Dota2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, в новый состав «HellRaisers» могут войти Алексей «Solo» Березин, Глеб «depressed kid» Зырянов и Владислав «Antares» Кертман. На позиции оффлейнера также останется Матвей «MieRo» Васюнин. С последним игроком в составе в организации пока что не определились.

Состав «восставших из ада» на данный момент выглядит так: Глеб «depressed kid» Зырянов, Матвей «MieRo» Васюнин, Владислав «Antares» Кертман и Алексей «Solo» Березин.

В прошлом сезоне команда по итогам третьего сезона DPC заняла первое место во втором дивизионе Восточной Европы. Состав выиграл шесть матчей из семи встреч.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/solo-depressed-kid-i-antares-mogut-voiti-v-novyi-sostav-hellraisers-54740/
Алексей "Solo" Березин
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