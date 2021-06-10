Киберспортивная команда «ПСЖ» вышла на The International 10
06:50
Киберспортивный состав «ПСЖ» по Dota 2 заработал слот на The International 10. Китайская команда PSG.LGD победила Alliance в верхней сетке плей-офф WePlay AniMajor 2021, поэтому заработает минимум 1 100 очков DPC, которых хватит для гарантированного участия в чемпионате мира.
Ранее слоты на The International 10 заработали Virtus.pro, Team Secret, Evil Geniuses, Invictus Gaming и T1.
The International 10 пройдет с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов.
Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса
Читайте также
«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю