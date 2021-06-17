Virtus.Pro вышла в полуфинал ESL One Summer 2021
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Российская Virtus.Pro одержала победу в четвертьфинале ESL One Summer 2021. Со счетом 2:0 была обыграна европейская OG.
Следующим соперником VP будет шведская команда Alliance. Матч состоится 18 июня, в 15.00 по московскому времени.
OG в нижней сетке встретися с Team Liquid. Матч состоится 17 июня.
Турнир ESL One Summer 2021 проходит с 16 по 20 июня. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.
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