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Virtus.Pro вышла в полуфинал ESL One Summer 2021

02:03
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Российская Virtus.Pro одержала победу в четвертьфинале ESL One Summer 2021. Со счетом 2:0 была обыграна европейская OG.

Следующим соперником VP будет шведская команда Alliance. Матч состоится 18 июня, в 15.00 по московскому времени.

OG в нижней сетке встретися с Team Liquid. Матч состоится 17 июня.

Турнир ESL One Summer 2021 проходит с 16 по 20 июня. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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