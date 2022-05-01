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Сегодня, 21:02

KA4KANARSKIE CYXARIKI уступили Rune Eaters на турнире D2CL S10

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
KA4KANARSKIE CYXARIKI уступили Rune Eaters на турнире D2CL S10.

CYXARIKI проиграли первый матч в группе B на Winline Dota 2 Champions League Season 10. Встреча с Rune Eaters закончилась со счетом 0:2. Однако российский состав KC на данный момент все еще занимает лидирующее место в турнирной таблице с 12 очками за 5 матчей.

В параллельном матче No Sorry одолела Hydra. Противостояние закончилось со счетом 2:0.

Dota 2 Champions League Season 10 проходит с 25 апреля по 11 мая в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Ранее Team Empire проиграли CYXARIKI в матче со счетом 0:2.

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