HellRaisers выставили ALOHADANCE на трансфер из-за отказа тренироваться с командой

Менеджмент HellRaisers исключил Илью «ALOHADANCE» Коробкина из состава по Dota 2 из-за того, что игрок отказался тренироваться с командой перед майнором DOTA Summit 11.

В анонсе отмечается, что состав отправится на майнор с заменой, которую объявят позже. Турнир состоится в Лос-Анджелесе 7-10 ноября. Ранее менеджер HR Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что в случае визовых проблем у команды есть игроки, которые готовы поехать в США стендинами.

«ALOHADANCE» представлял HR с момента подписания клубом микса UNITED 24 сентября. С ним коллектив занял второе место на отборочных к майнору DOTA Summit 11. До этого он более года не играл на профессиональной сцене — последней его командой была Vega Squadron, которую он покинул в январе 2018 года.