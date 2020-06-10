BIG выбила FaZe Clan в нижнюю сетку плей-офф DreamHack Masters Spring 2020

BIG обыграла FaZe Clan в полуфинале DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы и СНГ. Матч завершился со счетом 2:0 (16:9 на Nuke, 16:5 на Inferno). В следующем этапе команда Йоханнса «tabseN» Водарца сразится с G2 Esports.

FaZe продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей-офф. Коллектив Николы «NiKo» Ковача встретится с победителем из пары Team Vitality — Ninjas in Pyjamas. Противостояние третьего раунда на вылет запланировано на 11 июня

DreamHack Masters Spring 2020 для Европы проходит с 19 мая по 14 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 160 тысяч долларов.