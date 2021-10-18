«Анжи» поздравил киберспортсмена Халилова с победой на чемпионате мира по Dota 2

«Анжи» в Instagram поздравил киберспортсмена Магомеда «Collaps» Халилова с победой на чемпионате мира по Dota 2.

«19-летний дагестанец Магомед Халилов стал чемпионов мира по игре DOTA 2. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

В гранд-финале турнира Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб «ПСЖ».