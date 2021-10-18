В Госдуме опасаются эмиграции игроков Team Spirit после победы на турнире по Dota 2

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу российской киберспортивной команды Team Spirit над командой из Китая PSG.LGD (3:2) на турнире The International по игре Dota 2.

«На победу наших киберспортсменов могу отреагировать только положительно. Помню время, когда киберспорт еще не был видом спорта. Ранее, когда киберспорт оформляли с моим участием как вид спорта в России, некоторые чиновники даже морщились, когда речь шла о нем. Успех российской команды на The International по игре Dota 2 — это серьезный показатель, а самое главное, чтобы эти головастые ребятишки не уехали обслуживать интересы западных корпораций. Потому что по всему миру за такими молодыми умами идет охота. Очень надеюсь, что наши службы найдут им применение и работу здесь, в России», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Валуев также поделился мнением о сумме призового фонда.

«18 миллионов долларов могут вскружить им голову, а могут и не вскружить. Это возрастная данность, что молодых людей огромные деньги сводят с ума. Тем более не совсем так, как это пишется, про 18 миллионов долларов. Но это колоссальные деньги, поэтому для них это и достижение, и хорошая сумма. Это их личное дело, что они будут с ними делать. Что касается публикации с российской формой у киберспортсменов, то считаю, что в спорте не должно быть границ, которые не позволяли бы поздравить спортсменов с успехом. Всегда отношусь к высказываниям о том, кто с кем сфотографировался, как к уродским. Это ниже плинтуса, когда кто-то пытается кого-то выставить в негативном свете», — добавил Валуев.

Российская киберспортивная команда Team Spirit обыграла китайскую команду PSG.LGD (3:2) в финале турнира The International по игре Dota 2. За победу киберспортсмены получили 18 миллионов долларов в качестве призовых.