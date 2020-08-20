«ZoneR» вернулся на позицию тренера Hard Legion Esports

Александр «zoneR» Богатырев (MechanoGun) вновь занял пост главного тренера состава Hard Legion Esports по CS:GO.

Богатырев заявил, что будет работать с коллективом до января-февраля 2021 года. После этого он покинет Hard Legion Esports, а его заменит Эрик «AKIMOV» Акимов, который сейчас занимает позицию второго тренера.

По словам «zoneR», команда отказалась от выступлений на турнирах до октября, чтобы подготовиться к IEM New York 2020 — последнего чемпионата из серии Regional Major Rankings для СНГ.