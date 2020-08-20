Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

«ZoneR» вернулся на позицию тренера Hard Legion Esports

16:15

Александр «zoneR» Богатырев (MechanoGun) вновь занял пост главного тренера состава Hard Legion Esports по CS:GO.

Богатырев заявил, что будет работать с коллективом до января-февраля 2021 года. После этого он покинет Hard Legion Esports, а его заменит Эрик «AKIMOV» Акимов, который сейчас занимает позицию второго тренера.

По словам «zoneR», команда отказалась от выступлений на турнирах до октября, чтобы подготовиться к IEM New York 2020 — последнего чемпионата из серии Regional Major Rankings для СНГ.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/zoner-vernulsya-na-poziciyu-trenera-hard-legion-esports

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир