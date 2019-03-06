Vodafone Giants представили женский состав по CS:GO. В него вошла россиянка

Испанский мультигейминг Vodafone Giants собрал женский ростер по CS:GO. Одной из участниц коллектива стала россиянка Ольга "Knopk@" Хорошилова.

Помимо "Knopk@", за Vodafone Giants будут играть Айди @Aidy" Гарсиа, Кэтлин "kathi" Лентч, Лаура "Llo" Ван Ассе и Лая "Laia" Мираллес. Тренером состава стал Жоао Бернардо "Yohanan" Гомес Гаспар.

Согласно анонсу, который опубликовали на сайте организации, команда будет соревноваться как на смешанных, так и на женских чемпионатах. Клуб сообщил, что обеспечит команду всеми необходимыми ресурсами.