09:11 | Киберспорт — CS:GO

Vodafone Giants представили женский состав по CS:GO. В него вошла россиянка

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Испанский мультигейминг Vodafone Giants собрал женский ростер по CS:GO. Одной из участниц коллектива стала россиянка Ольга "Knopk@" Хорошилова.

Помимо "Knopk@", за Vodafone Giants будут играть Айди @Aidy" Гарсиа, Кэтлин "kathi" Лентч, Лаура "Llo" Ван Ассе и Лая "Laia" Мираллес. Тренером состава стал Жоао Бернардо "Yohanan" Гомес Гаспар.

Согласно анонсу, который опубликовали на сайте организации, команда будет соревноваться как на смешанных, так и на женских чемпионатах. Клуб сообщил, что обеспечит команду всеми необходимыми ресурсами.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/vodafone-giants-predstavili-zhenskii-sostav-po-cs-go-v-nego-voshla-rossiyanka

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