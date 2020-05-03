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Team Spirit и Winstrike Team заработали по второй победе на ESL One: Road to Rio

08:15

Team Spirit и Winstrike Team забрали по три очка во второй день групповой стадии ESL One: Road to Rio для СНГ по CS:GO. Коллективы обыграли forZe и Nemiga Gaming соответственно.

ESL One: Road to Rio для СНГ проходит с 30 апреля по 17 мая в онлайне. Призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов. Команды также разыгрывают рейтинговые очки, которые Valve и ESL используют для распределения слотов на мейджоре ESL One Rio 2020.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/s1mple-poprosil-esl-ne-ispolzovat-falshivye-frazy-igrokov-vo-vremya-oficialnykh-matchei

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