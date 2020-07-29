Ник «nitr0» Каннелла покинул состав Team Liquid по CS:GO спустя 5,5 лет, проведенных в команде.

По данным DBLTAP, Каннелла был вынужден покинуть коллектив после командных обсуждений, в которых большинство выступило за его замену.

Вместо «nitr0» к Liquid присоединится Майкл «Grim» Винс. С предыдущей командой — Triumph — он обыграл несколько ведущих коллективов на cs_summit 6. C начала 2020 года его средний рейтинг на HLTV.org составил 1.31.