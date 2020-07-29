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Team Liquid заменила «Nitr0» — американец играл в команде более 5 лет

16:35

Ник «nitr0» Каннелла покинул состав Team Liquid по CS:GO спустя 5,5 лет, проведенных в команде.

По данным DBLTAP, Каннелла был вынужден покинуть коллектив после командных обсуждений, в которых большинство выступило за его замену.

Вместо «nitr0» к Liquid присоединится Майкл «Grim» Винс. С предыдущей командой — Triumph — он обыграл несколько ведущих коллективов на cs_summit 6. C начала 2020 года его средний рейтинг на HLTV.org составил 1.31.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-liquid-zamenila-nitr0-amerikanec-igral-v-komande-bolee-5-let

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