Team Liquid прошла в плей-офф IEM Katowice 2020

Team Liquid победила Evil Geniuses в полуфинале верхней сетки группы В на IEM Katowice 2020 по CS:GO. Команда Ника «nitr0» Каннеллы завершила встречу со счетом 2:1 и прошла в финал группового этапа.

Следующим оппонентом Liquid станет G2 Esports в финале верхней сетки группы В. Коллективы сыграют за посев в плей-офф турнира.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 25 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывают 500 тысяч долларов, половина из которых достанется победителю.