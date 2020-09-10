Team Envy укомплектовала состав по CS:GO

Американский мультигейминг Team Envy подписал пятого участника в состав по CS:GO. Новичком стал Томас «Thomas» Уттинг, ранее выступавший в Team EndPoint.

В начале августа Team Envy рассталась с двумя игроками — Райаном «ryann» Уэлшом и Калебом «moose» Джейном. Один из освободившихся слотов занял тренер состава Никола «LEGIJA» Нинич. Новым наставником ростера стал экс-участник Virtus.pro Якуб «kuben» Гурчиньски.