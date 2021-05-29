s1mple назвал причину вылета Natus Vincere из EPIC CIS League
04:07
Снайпер Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев считает, что все игрока команды ужасно выступили на EPIC CIS League Spring 2021. NaVi проиграла Team Spirit в нижней сетке плей-офф.
«GGWP, Team Spirit. Удачи в следующем матче. Мы вылетели из EPIC CIS Leagus Spring 2021 и заработали 1 150 очков. Вся команда выступила ужасно», — написал s1mple в Twitter.
Natus Vincere проиграла российской Team Spirit — 12:16 на Mirage и 8:16 на Dust 2. Таким образом, NaVi заняла 5-6 место.
EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и очки RMR.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю