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s1mple назвал причину вылета Natus Vincere из EPIC CIS League

04:07
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Снайпер Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев считает, что все игрока команды ужасно выступили на EPIC CIS League Spring 2021. NaVi проиграла Team Spirit в нижней сетке плей-офф.

«GGWP, Team Spirit. Удачи в следующем матче. Мы вылетели из EPIC CIS Leagus Spring 2021 и заработали 1 150 очков. Вся команда выступила ужасно», — написал s1mple в Twitter.

Natus Vincere проиграла российской Team Spirit — 12:16 на Mirage и 8:16 на Dust 2. Таким образом, NaVi заняла 5-6 место.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и очки RMR.

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