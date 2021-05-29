s1mple назвал причину вылета Natus Vincere из EPIC CIS League

Снайпер Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев считает, что все игрока команды ужасно выступили на EPIC CIS League Spring 2021. NaVi проиграла Team Spirit в нижней сетке плей-офф.

«GGWP, Team Spirit. Удачи в следующем матче. Мы вылетели из EPIC CIS Leagus Spring 2021 и заработали 1 150 очков. Вся команда выступила ужасно», — написал s1mple в Twitter.

ggwp @Team__Spirit gl next!

Out from CIS rmr with 1150 points

Terrible performance of the whole team #navination — Sasha (@s1mpleO) May 28, 2021

Natus Vincere проиграла российской Team Spirit — 12:16 на Mirage и 8:16 на Dust 2. Таким образом, NaVi заняла 5-6 место.

EPIC CIS League Spring 2021 проходит с 12 по 30 мая в онлайн-режиме. Призовой фонд — 40 тысяч долларов и очки RMR.