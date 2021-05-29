Ninjas in Pyjamas сыграет с mousesports в гранд?финал Flashpoint Season 3

Шведская Ninjas in Pyjamas обыграла французскую G2 Esports в финале нижней сетки Flashpoint Season 3. Счет по картам: 12:16 на Mirage, 16:9 на Inferno и 16:14 на Dust 2.

В гранд-финале NiP встретится с mousesports. Матч состоится 30 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Таким образом, G2 заняла 3-е место и заработала 7 тысяч долларов и 1 400 очков RMR.

Flashpoint Season 3 проходит с 10 по 30 мая. Призовой фонд турнира — 50 тысяч долларов и 13,6 тысячи очков RMR.