Российские команды получили приглашение на турнир Roobet Cup 2022 по CS:GO

Virtus.pro, Gambit Esports и Entropiq выступят на турнире с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Соревнование пройдет с 22 по 30 июня в онлайне.

Всего в Roobet Cup 2022 будут участвовать 16 коллективов из разных регионов. Команды будут распределены по четырем группам, где проведут встречи в формате best-of-3. Первое и второе место из каждой групповой сетки пройдут в плей-офф, где сразятся за лидерство на турнире.

Помимо российских команд инвайты получили так же MOUZ, FaZe Clan, Imperial e-Sports и Copenhagen Flames. Обладатели других приглашений будут объявлены позже.