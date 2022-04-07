Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 12:04

Российские команды получили приглашение на турнир Roobet Cup 2022 по CS:GO

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Российские команды получили приглашение на турнир Roobet Cup 2022 по CS:GO.

Virtus.pro, Gambit Esports и Entropiq выступят на турнире с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Соревнование пройдет с 22 по 30 июня в онлайне.

Всего в Roobet Cup 2022 будут участвовать 16 коллективов из разных регионов. Команды будут распределены по четырем группам, где проведут встречи в формате best-of-3. Первое и второе место из каждой групповой сетки пройдут в плей-офф, где сразятся за лидерство на турнире.

Помимо российских команд инвайты получили так же MOUZ, FaZe Clan, Imperial e-Sports и Copenhagen Flames. Обладатели других приглашений будут объявлены позже.

Gambit eSports (CS:GO)
Virtus.pro (CS:GO)
0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Team Liquid в четвертьфинале ESL Pro League Season 15
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости