Российская Natus Vincere поднялась на 2-е место рейтинга ESL

Российская команда Natus Vincere поднялась на второе место в рейтинге лучших команд мира по версии ESL. Она обошла датскую Heroic, которая теперь на третьей строчке.

Лидером остается другая российская команда — Gambit Esports. В воскресенье, 20 июня, она победила NaVi в гранд-финале BLAST Premier: Spring Finals 2021.

Также в Топ-10 произошло еще одно изменение — Complexity Gaming поднялась на седьмое место, обойдя OG.