Российская Natus Vincere поднялась на 2-е место рейтинга ESL
06:30
Российская команда Natus Vincere поднялась на второе место в рейтинге лучших команд мира по версии ESL. Она обошла датскую Heroic, которая теперь на третьей строчке.
Лидером остается другая российская команда — Gambit Esports. В воскресенье, 20 июня, она победила NaVi в гранд-финале BLAST Premier: Spring Finals 2021.
Также в Топ-10 произошло еще одно изменение — Complexity Gaming поднялась на седьмое место, обойдя OG.
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