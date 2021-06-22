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Российская Natus Vincere поднялась на 2-е место рейтинга ESL

06:30
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Российская команда Natus Vincere поднялась на второе место в рейтинге лучших команд мира по версии ESL. Она обошла датскую Heroic, которая теперь на третьей строчке.

Лидером остается другая российская команда — Gambit Esports. В воскресенье, 20 июня, она победила NaVi в гранд-финале BLAST Premier: Spring Finals 2021.

Также в Топ-10 произошло еще одно изменение — Complexity Gaming поднялась на седьмое место, обойдя OG.

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Евгений Козинов все материалы автора
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