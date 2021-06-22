S1mple назвал состав мечты, включив в него одного россиянина

Снайпер Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев назвал команду мечты по Counter-Strike: Global Offensive.

В его состав вошли Матье «ZywOo» Эрбо, Денис «electronic» Шарипов, Спенсер «Hiko» Мартин, Ховард «rain» Найгард и Лукас «gla1ve» Россандэр. Тренером бы этой команды стал Андрей «B1ad3» Городенский.

Напомним, Костылев в 2018 году был признан лучшим игроком в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org.