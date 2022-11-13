Российская команда Virtus.pro вышла в финал мэйджора по CS:GO

Российская команда Virtus.pro полуфинале турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO обыграла европейскую команду MOUZ со счетом 2:1 (16:10, 14:16, 16:7).

Таким образом, впервые за пять лет российская команда пробилась в финал мэйджора — в 2017 году это удалось сделать команде Gambit Esports на PGL Major Krakow.

В финале IEM Rio Major 2022 команда Virtus.pro встретится с победителем полуфинала между датской Heroic и бразильской FURIA Esports.