Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 00:24

Российская команда Virtus.pro вышла в финал мэйджора по CS:GO

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская команда Virtus.pro полуфинале турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO обыграла европейскую команду MOUZ со счетом 2:1 (16:10, 14:16, 16:7).

Таким образом, впервые за пять лет российская команда пробилась в финал мэйджора — в 2017 году это удалось сделать команде Gambit Esports на PGL Major Krakow.

В финале IEM Rio Major 2022 команда Virtus.pro встретится с победителем полуфинала между датской Heroic и бразильской FURIA Esports.

Virtus.pro (CS:GO)
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

S1mple показал неприличный жест болельщику после поражения от Furia на IEM Rio Major 2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости