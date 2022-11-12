S1mple показал неприличный жест болельщику после поражения от Furia на IEM Rio Major 2022

Снайпер Natus Vincere Александр «S1mple» Костылев показал болельщику неприличный жест после поражения от FURIA на IEM Rio Major 2022.

«Проиграли FURIA Esports, удачи ей в следующих матчах. Разочарован собственной игрой и выступлением команды в целом. Я чувствовал, что мог сделать гораздо больше, но соперники не позволили. Отличный опыт общения с фанатами, если забыть о плевках в сторону нашего тиммейта после первой карты. Спасибо, что приняли нас!» — сказал Костылев в послематчевом интервью.

Natus Vincere проиграли FURIA Esports (1:2) в четвертьфинале IEM Rio Major 2022 и покинули турнир. Команда заняла 5-8 место и заработала 45 тысяч долларов.

IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.