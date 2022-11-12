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12 ноября, 15:11

S1mple показал неприличный жест болельщику после поражения от Furia на IEM Rio Major 2022

Мария Гусева
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Снайпер Natus Vincere Александр «S1mple» Костылев показал болельщику неприличный жест после поражения от FURIA на IEM Rio Major 2022.

«Проиграли FURIA Esports, удачи ей в следующих матчах. Разочарован собственной игрой и выступлением команды в целом. Я чувствовал, что мог сделать гораздо больше, но соперники не позволили. Отличный опыт общения с фанатами, если забыть о плевках в сторону нашего тиммейта после первой карты. Спасибо, что приняли нас!» — сказал Костылев в послематчевом интервью.

Natus Vincere проиграли FURIA Esports (1:2) в четвертьфинале IEM Rio Major 2022 и покинули турнир. Команда заняла 5-8 место и заработала 45 тысяч долларов.

IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

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