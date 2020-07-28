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Россиянин вошел в символическую сборную первого полугодия 2020-го

01:13
Илья «Perfecto» Залуцкий. Фото HLTV
Илья «Perfecto» Залуцкий. Фото HLTV
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Портал HLTV.org составил символическую сборную первой половины 2020 года. На позицию саппорта был выбран россиянин Илья «Perfecto» Залуцкий из Natus Vincere. Также из его команды выбрали Александра «s1mple» Костылева на роль «Звезды».

Также в сборную вошли два игрока FaZe Clan: Никола «NiKo» Ковач (опен-фрагер), а Хельвийса «broky» Сауканца (клатчер), а лучшим снайпером признали Флориана «syrsoN» Рише из BIG.

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Стоит отметить, что символическая сборная составлялась из представителей 30 лучших команд по версии HLTV.org.

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