Россиянин вошел в символическую сборную первого полугодия 2020-го

Портал HLTV.org составил символическую сборную первой половины 2020 года. На позицию саппорта был выбран россиянин Илья «Perfecto» Залуцкий из Natus Vincere. Также из его команды выбрали Александра «s1mple» Костылева на роль «Звезды».

Также в сборную вошли два игрока FaZe Clan: Никола «NiKo» Ковач (опен-фрагер), а Хельвийса «broky» Сауканца (клатчер), а лучшим снайпером признали Флориана «syrsoN» Рише из BIG.

For the squad of the first half of 2020, s1mple gets the nod over ZywOo for the star role, while syrsoN slots in as the most prolific AWPer.



NiKo and broky appear on the list thanks to their opening and closing efficiency, while Perfecto rounds out the team as the support. pic.twitter.com/869HA2LnNX — HLTVorg (@HLTVorg) July 27, 2020 ?

Стоит отметить, что символическая сборная составлялась из представителей 30 лучших команд по версии HLTV.org.