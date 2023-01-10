Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 12:10

Patsi назвал странным переход KaiR0N- в команду Virtus.pro

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Игрок команды Team Spirit по CS:GO Роберт Patsi Исянов прокомментировал переход Александра KaiR0N- Анашкина в команду Virtus.pro.

«Для меня это странное решение. Команда недавно выиграла Major и теперь они делают решафлы. Будет интересно посмотреть, что получится», — цитирует Исянова Cybersport.Metaratings.ru.

Команда Virtus.pro 8 января 2023 года объявила о подписании KaiR0N- в качестве шестого игрока. Давид n0rb3r7 Даниелян был переведен на скамейку запасных.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/patsi-o-perexode-kair0n-vp-eto-strannoe-resenie/
0
Читайте также
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«RuFire» высказался о переходе «headtr1ck» в «NiP»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости