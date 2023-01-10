Patsi назвал странным переход KaiR0N- в команду Virtus.pro

Игрок команды Team Spirit по CS:GO Роберт Patsi Исянов прокомментировал переход Александра KaiR0N- Анашкина в команду Virtus.pro.

«Для меня это странное решение. Команда недавно выиграла Major и теперь они делают решафлы. Будет интересно посмотреть, что получится», — цитирует Исянова Cybersport.Metaratings.ru.

Команда Virtus.pro 8 января 2023 года объявила о подписании KaiR0N- в качестве шестого игрока. Давид n0rb3r7 Даниелян был переведен на скамейку запасных.