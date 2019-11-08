Ben's Anime Team получила приглашение на DreamHack Open Atlanta 2019 по CS:GO. Коллектив Джошуа «steel» Ниссана, за который выступает россиянин Максим «wippie» Шепелев, заменила Cloud9. 5 ноября клуб снялся с турнира: по слухам, его игроками интересуется Gen.G Esports.

Ben's Anime Team попала в квартет B, где ее соперниками станут Virtus.pro, CR4ZY и INTZ eSports. В группе A выступят Heroic, Illuminar, Sprout и The Quest.

Атланта примет чемпионат серии DreamHack Open с 15 по 17 ноября. Турнир пройдет в Georgia World Congress Center, а призовой фонд составит 100 тысяч долларов, из которых половину получит победитель.