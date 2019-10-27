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North и Virtus.pro сыграют в закрытых отборочных на DreamHack Winter 2019

08:40

Организаторы DreamHack Open Winter 2019 по CS:GO пригласили Virtus.pro и North в закрытые европейские отборочные. Кроме них инвайты также получили Sprout и Tricked Esport.

Остальные четыре слота в закрытой квалификации достанутся лучшим коллективам открытых отборочных. Они проходят 26 октября. На LAN-финал поедет победитель закрытой квалификации.

DreamHack Open Winter 2019 пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Йенчепинге (Швеция). Восемь коллективов разыграют 100 тысяч долларов. Кроме победителя европейской квалификации в турнире поучаствует чемпион Finnish Esports League Season 7 SJ Gaming, лучшая команда шведских отборочных, а также пять приглашенных коллективов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/north-i-virtus-pro-sygrayut-v-zakrytykh-otborochnykh-na-dreamhack-winter-2019

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