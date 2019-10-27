North и Virtus.pro сыграют в закрытых отборочных на DreamHack Winter 2019

Организаторы DreamHack Open Winter 2019 по CS:GO пригласили Virtus.pro и North в закрытые европейские отборочные. Кроме них инвайты также получили Sprout и Tricked Esport.

Остальные четыре слота в закрытой квалификации достанутся лучшим коллективам открытых отборочных. Они проходят 26 октября. На LAN-финал поедет победитель закрытой квалификации.

DreamHack Open Winter 2019 пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Йенчепинге (Швеция). Восемь коллективов разыграют 100 тысяч долларов. Кроме победителя европейской квалификации в турнире поучаствует чемпион Finnish Esports League Season 7 SJ Gaming, лучшая команда шведских отборочных, а также пять приглашенных коллективов.