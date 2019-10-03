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Ninjas in Pyjamas сыграют с NAVI в финале группового этапа DreamHack Masters Malmо

09:00

Ninjas in Pyjamas обыграли Grayhound Gaming в полуфинале группового этапа DreamHack Masters Malmо 2019 по CS:GO и прошли в плей-офф чемпионата. Матч завершился со счетом 2:0 — 16:14 на Mirage, 16:8 на Overpass.

NiP встретятся с Natus Vincere в финале отборочных, где определится посев коллективов в плей-офф. В финале группы А сыграют Astralis и Team Vitality.

DreamHack Masters Malm? 2019 проходит с 1 по 6 октября в Швеции. Коллективы разыгрывают призовой фонд в 250 тысяч долларов. Стадия плей-офф начнется 4 октября, матчи примет Malmо Arena.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/ninjas-in-pyjamas-sygrayut-s-natus-vincere-v-finale-gruppovogo-etapa-dreamhack-masters-malmoe

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