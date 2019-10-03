Ninjas in Pyjamas сыграют с NAVI в финале группового этапа DreamHack Masters Malmо

Ninjas in Pyjamas обыграли Grayhound Gaming в полуфинале группового этапа DreamHack Masters Malmо 2019 по CS:GO и прошли в плей-офф чемпионата. Матч завершился со счетом 2:0 — 16:14 на Mirage, 16:8 на Overpass.

NiP встретятся с Natus Vincere в финале отборочных, где определится посев коллективов в плей-офф. В финале группы А сыграют Astralis и Team Vitality.

DreamHack Masters Malm? 2019 проходит с 1 по 6 октября в Швеции. Коллективы разыгрывают призовой фонд в 250 тысяч долларов. Стадия плей-офф начнется 4 октября, матчи примет Malmо Arena.