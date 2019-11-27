Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Mousesports заменит Fnatic на EPICENTER 2019 по CS:GO

27 ноября 2019, 17:20

Fnatic отказалась от участия в EPICENTER 2019 по CS:GO. Организаторы передали ее слот mousesports, которая заняла второе место в европейских отборочных.

Представители клуба отметили, что команда решила раньше уйти в отпуск. До завершения года коллектив выступит на LAN-финалах ESL Pro League Season 10 и Esports Championship Series Season 8.

EPICENTER 2019 состоится 17-22 декабря в Москве. Восемь коллективов, среди которых Natus Vincere, AVANGAR и forZe, разыграют полмиллиона долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/mousesports-zamenit-fnatic-na-epicenter-2019-po-cs-go

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир