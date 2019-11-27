Mousesports заменит Fnatic на EPICENTER 2019 по CS:GO
27 ноября 2019, 17:20
Fnatic отказалась от участия в EPICENTER 2019 по CS:GO. Организаторы передали ее слот mousesports, которая заняла второе место в европейских отборочных.
Представители клуба отметили, что команда решила раньше уйти в отпуск. До завершения года коллектив выступит на LAN-финалах ESL Pro League Season 10 и Esports Championship Series Season 8.
EPICENTER 2019 состоится 17-22 декабря в Москве. Восемь коллективов, среди которых Natus Vincere, AVANGAR и forZe, разыграют полмиллиона долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/mousesports-zamenit-fnatic-na-epicenter-2019-po-cs-go
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