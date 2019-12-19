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Mousesports прошла в плей-офф EPICENTER 2019

17:31

Mousesports обыграла Evil Geniuses в матче группового этапа EPICENTER 2019 по CS:GO. Коллектив Робина «ropz» Коля завершил встречу со счетом 2:0 и прошел в полуфинал чемпионата.

EG начнет выступление в плей-офф с четвертьфинала. Коллектив Итана «Ethan» Арнольда сыграет в заключительном матче группового этапа против победителя из пары forZe — Virtus.pro. Команды определят посев в плей-офф.

Ранее участником плей-офф стала Team Vitality. Посев коллективов квартета А определят Natus Vincere и победитель из пары EHOME — Heroic.

EPICENTER 2019 проходит с 17 по 22 декабря в Москве на площадке Crocus Expo Hall. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/mousesports-proshla-v-plei-off-epicenter-2019

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