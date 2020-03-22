MIBR выступит на ESL Pro League Season 11

Организаторы ESL Pro League Season 11 по CS:GO выдали последний слот в американском дивизионе соревнования MIBR. При этом коллектив продолжит выступать в лиге FLASHPOINT Season 1.

MIBR получила приглашение на чемпионат, так как Renegades и Sharks Esports решили отказаться от участия из-за пандемии коронавируса. Оба коллектива сохранят слоты в лиге, а состав Габриэля «FalleN» Толедо покинет турнир по завершении сезона.

Все матчи ESL Pro League Season 11 планировали провести на LAN, но из-за пандемии коронавируса их перенесли в онлайн. Организаторы также вернули региональные дивизионы и изменили формат турнира. Соревнование для Америки пройдет с 26 марта по 12 апреля.