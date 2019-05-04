GamerLegion обыграла Windigo Gaming в гранд-финале L.B. Season 2 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0 – 16:5 на Overpass и 16:14 на Mirage. Коллектив Кевина Ex6TenZ Дроланса заработал 18 тысяч долларов, а второй финалист – 7,5 тысяч долларов.

На пути к решающей встрече GamerLegion победила Epsilon eSports, NoChance и DreamEaters. Windigo Gaming получила техническое поражение в матче против DreamEaters и упала в нижнюю сетку, после чего обыграла Tricked Esport, NoChance и взяла реванш против российского коллектива.

L.B. Season 2 прошел с 2 апреля по 3 мая в онлайне. Четыре команды разделили призовой фонд в 30 тысяч долларов.