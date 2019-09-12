Фанат CS:GO создал конфиг для глухих игроков
16:20
Поклонник CS:GO разработал конфиг, который визуализирует звуки в игре. С его помощью можно «увидеть», с какой стороны звучат шаги и выстрелы, взрываются гранаты, бьются стекла и разрушаются вентиляционные решетки. По его словам, конфиг поможет пользователям, которые страдают от глухоты и других проблем слуха.
Автор конфига утверждает, что специальные настройки не противоречат правилам Valve и FACEIT. На них не реагирует VAC и другие античиты. Он проконсультировался у администратора FACEIT, и тот одобрил использование конфига на этой турнирной платформе.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fanat-cs-go-sozdal-konfig-dlya-glukhikh-igrokov