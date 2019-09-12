Фанат CS:GO создал конфиг для глухих игроков

Поклонник CS:GO разработал конфиг, который визуализирует звуки в игре. С его помощью можно «увидеть», с какой стороны звучат шаги и выстрелы, взрываются гранаты, бьются стекла и разрушаются вентиляционные решетки. По его словам, конфиг поможет пользователям, которые страдают от глухоты и других проблем слуха.

Автор конфига утверждает, что специальные настройки не противоречат правилам Valve и FACEIT. На них не реагирует VAC и другие античиты. Он проконсультировался у администратора FACEIT, и тот одобрил использование конфига на этой турнирной платформе.