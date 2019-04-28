Алекса "Impulse" Станкич и Филип "aVN" Белойица больше не являются игроками состава Team EndPoint по CS:GO.

Причиной послужили визовые проблемы – британская сторона отказалась продлевать их сербам. Изначально они были открыты на двухмесячный срок – именно столько "Impulse" и "aVN" пробыли в EndPoint. Кто заменит Станкича и Белойица – неизвестно.

За время выступления с "Impulse" и "aVN" коллектив участвовал на нескольких онлайн-турнирах, но ни на одном не попал в топ-4. Состав также играл отборочные на Copenhagen Games 2019. Там он уступил датскому коллективу STEPxHYDR в матче за попадание в топ-8.