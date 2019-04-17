04:08 | Киберспорт — CS:GO

DreamEaters прошли на LAN‑финал WePlay! Forge of Masters

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DreamEaters победили Winstrike Team и гарантировали себе место в основной стадии WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO. Команда Кирилла "Boombl4" Михайлова лишилась шансов попасть на LAN-финал турнира.

Регулярный сезон WePlay! Forge of Masters проводят с 8 по 16 апреля. Четыре лучшие команды попали на LAN-финал, который пройдет 3–5 мая в Киеве. Там они поборются за 36 тысяч долларов.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/dreameaters-proshli-na-lan-final-weplay-forge-of-masters

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