CompLexity покинула IEM Katowice Major 2019

В четвертом раунде FaZe Clan оказалась сильнее compLexity Gaming и прошла в пятый раунд основной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:1. Проигравший коллектив покинул турнир.

Начало встреч за выход в плей-офф запланировано на 24 февраля, 15.00 по московскому времени. Ранее в финальную стадию мейджора прошли Natus Vincere, Astralis, Team Liquid, Renegades, ENCE eSports и MIBR.

Основная стадия IEM Katowice Major 2019 проходит с 20 по 24 февраля в Польше. Восемь команд пройдут в плей-офф, где гарантируют себе путевку на следующий мейджор. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.