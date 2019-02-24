CompLexity покинула IEM Katowice Major 2019

В четвертом раунде FaZe Clan оказалась сильнее compLexity Gaming и прошла в пятый раунд основной стадии IEM Katowice Major 2019 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:1. Проигравший коллектив покинул турнир.
Начало встреч за выход в плей-офф запланировано на 24 февраля, 15.00 по московскому времени. Ранее в финальную стадию мейджора прошли Natus Vincere, Astralis, Team Liquid, Renegades, ENCE eSports и MIBR.
Основная стадия IEM Katowice Major 2019 проходит с 20 по 24 февраля в Польше. Восемь команд пройдут в плей-офф, где гарантируют себе путевку на следующий мейджор. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/complexity-pokinula-iem-katowice-major-2019
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