Cloud9 пропустит вторую неделю ECS Season 7

Cloud9 не сыграет на второй неделе Esports Championhsips Series Season 7 по CS:GO. Менеджмент коллектива пока не подтвердил информацию.

Вместо Cloud 9 на второй неделе ECS сыграет Bad News Bears. Причиной отказа от участия стало отсутствие пятого игрока. 4 марта команду покинул Джордан "Zellsis" Монтемурро.

Матчи второй недели ECS 7 пройдут 19-22 марта. Восемь участников разыграют 22 тысячи долларов. Победителю достанутся 12 тысяч.