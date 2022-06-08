Бывший капитан NaVi BoombI4 объявил о разводе с Ликой

Профессиональный игрок в CS:GO Кирилл BoombI4 Михайлов объявил о разводе со своей женой Анжеликой Михайловой.

Михайлов выложил у себя в Telegram-канале ролик, в котором сообщил, что посетил МФЦ и расторг брак с супругой.

«Могу заявить, что мы наконец-то разводимся, потому что там, не знаю, что-то конкретное с головой. Хочется извиниться за все, что было вкинуто в интернет. Мне было стыдно за все это, и я, к сожалению, не мог контролировать это и все прекрасно понимаю. Больше сказать нечего, это просто фейспалм», — сказал BoombI4.

В ответ на это бывшая жена киберспортсмена опубликовала у себя в Telegram ряд компрометирующих Михайлова постов. Среди них есть видеоролик, в котором человек, похожий на игрока, якобы употребляет запрещенные вещества.

«Он предавал меня не раз и делал очень сильно больно», — написала Анжелика, добавив несколько оскорблений в адрес бывшего капитана NaVi.

BoombI4 во второй раз разводится со своей женой. В первый раз пара рассталась в конце апреля, но вскоре сошлась назад.

28 мая Natus Vincere объявила об исключении Михайлова из состава команды, за которую он выступал с 2019 года. В официальном заявлении говорилось, что это решение связано с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом игры киберспортсмена.