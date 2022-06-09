Almazer — о Boombl4: «Это полное фиаско. В ближайшие годы его никуда не возьмут»
Almazer считает, что в ближайшие годы Boombl4 будет тяжело найти новую команду
Профессиональный игрок по CS:GO Алмаз almazer Асадуллин поделился мнением о дальнейшей карьере бывшего капитана NaVi Кирилла Boombl4 Михайлова.
«Что будет с Boombl4 и его дальнейшей карьерой, я даже не могу себе представить, потому что это полное фиаско. Я думаю, сейчас и в ближайшие годы его точно никуда не возьмут. Это очень сильно бьет по репутации», — приводит Cybersport.Metaratings слова Асадуллина.
В конце мая Natus Vincere объявила об исключении Boombl4 из состава команды, за которую он выступал с 2019 года.
Вчера, 8 июня, Михайлов объявил, что разводится со своей женой Анжеликой. В ответ на это супруга киберспортсмена выложила у себя в соцсетях ряд компрометирующих игрока постов и обвинила его в употреблении запрещенных веществ.
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