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Almazer — о Boombl4: «Это полное фиаско. В ближайшие годы его никуда не возьмут»

Almazer считает, что в ближайшие годы Boombl4 будет тяжело найти новую команду
Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок по CS:GO Алмаз almazer Асадуллин поделился мнением о дальнейшей карьере бывшего капитана NaVi Кирилла Boombl4 Михайлова.

«Что будет с Boombl4 и его дальнейшей карьерой, я даже не могу себе представить, потому что это полное фиаско. Я думаю, сейчас и в ближайшие годы его точно никуда не возьмут. Это очень сильно бьет по репутации», — приводит Cybersport.Metaratings слова Асадуллина.

В конце мая Natus Vincere объявила об исключении Boombl4 из состава команды, за которую он выступал с 2019 года.

Вчера, 8 июня, Михайлов объявил, что разводится со своей женой Анжеликой. В ответ на это супруга киберспортсмена выложила у себя в соцсетях ряд компрометирующих игрока постов и обвинила его в употреблении запрещенных веществ.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/almazer-o-boombl4-eto-fiasko-v-blizaisie-gody-ego-nikuda-ne-vozmut-40172/
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