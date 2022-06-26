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Bullet о floweaN: «Он не хочет тренироваться и дальше развиваться как спортсмен»

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Тренер состава INDE IRAE по CS:GO Евгений bullet Баткин поделился мнением о Василии floweaN Осинове.

«FloweaN доигрывал ESEA Advanced по причине ухода lollipop21k в 1WIN. Мы не могли взять никого из-за ростерлока. FloweaN в настоящий момент посвящать время игре не планирует, он не хочет тренироваться и дальше развиваться как спортсмен. Я бы дал ему еще шанс, но как будто он сам не хочет», — цитирует тренера Cybersport.metaratings.ru.

Василий floweaN Осинов выступал за INDE IRAE с марта по апреля 2022 года. Вместе с командой игрок занял 13-16 место на ESEA Advanced. Этот результат не позволил коллективу пройти на ESL Challenger League S40 Relegation.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/bullet-o-flowean-on-ne-xocet-trenirovatsya-i-dalse-razvivatsya-kak-sportsmen-41732/
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