LostDF прокомментировал уход YEKINDAR из Virtus.pro

Бывший тренер команды 1shot по CS:GO Никита LostDF Бабалыков прокомментировал уход латвийского игрока Марека YEKINDAR Галинскиса из Virtus.pro.

«На данный момент список команд не соответствует его ожиданиям. Если у Liquid получится заполучить degster и YEKINDAR, то это будет лучшим вариантом из всех возможных. G2 вряд ли пойдет на замены», — приводит Cybersport.Metaratings слова Бабалыкова.

Марек YEKINDAR Галинскис выступал за Virtus.Pro с мая 2020 года.