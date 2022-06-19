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Сегодня, 14:23

LostDF прокомментировал уход YEKINDAR из Virtus.pro

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер команды 1shot по CS:GO Никита LostDF Бабалыков прокомментировал уход латвийского игрока Марека YEKINDAR Галинскиса из Virtus.pro.

«На данный момент список команд не соответствует его ожиданиям. Если у Liquid получится заполучить degster и YEKINDAR, то это будет лучшим вариантом из всех возможных. G2 вряд ли пойдет на замены», — приводит Cybersport.Metaratings слова Бабалыкова.

Марек YEKINDAR Галинскис выступал за Virtus.Pro с мая 2020 года.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lostdf-vyskazalsya-ob-uxode-yekindar-iz-virtuspro-41064/
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