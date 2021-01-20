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Astralis прошла в полуфинал верхней сетки BLAST Premier: Global Final 2020

08:50

Astralis обыграла Evil Geniuses в четвертьфинале BLAST Premier: Global Final 2020 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:1 — 14:16 на Inferno, 16:8 на Overpass и 16:6 на Vertigo.

21 января коллектив Лукаса «gla1ve» Россандэра сразится с лучшим из пары G2 Esports — FURIA Esports за выход в финал верхней сетки.

Матчи BLAST Premier: Global Final 2020 проходят с 19 по 24 января в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов, победитель получит 600 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-proshla-v-polufinal-verkhnei-setki-blast-premier-global-final-2020

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