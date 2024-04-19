Титулованный российский гроссмейстер рассказал, какую партию считает ключевой в двух заключительных турах в Торонто.

В 12-м туре турнира претендентов Ян Непомнящий и Рамешбабу Прагнанандха провели достаточно спокойную партию во французской защите, где оценка позиции в целом не выходила за пределы равенства. Мир был подписан на 55-м ходу в ладейном эндшпиле.

Россиянина догнали выигравшие свои партии Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу. Американец в миттельшпильных осложнениях белыми был сильнее Алирезы Фируджи, а индийский гроссмейстер черными методично переиграл Ниджата Абасова. Фабиано Каруана белым цветом добился победы над Видитом Гуджрати и отстает от трио лидеров на пол-очка.

Расклады перед двумя заключительными турами «СЭ» обсудил с чемпионом Европы, двукратным чемпионом России Евгением Томашевским.

«Хотел бы отметить великолепную психологическую устойчивость Непомнящего»

— За два тура до конца сразу четыре гроссмейстера борются за итоговую победу. Уже сейчас можно сказать, что турнир удался?

— Более чем. Думаю, что это уникальный турнир претендентов. Даже если мы вспомним самые яркие претендентские в новой эре — Лондон-2013, Москва-2016 и Берлин-2018, — то там на финише борьба шла между двумя, максимум тремя шахматистами. Сейчас же мы видим, что сразу четыре участника имеют примерно равные шансы на победу. Еще интересный момент заключается в том, что у занимающего четвертое место Каруаны 7 очков после 12 туров. Это нонсенс, что к концу турнира претендентов с показателем «+2» ты идешь только на четвертой строчке.

— Непомнящему в двух последних турах играть с Хикару Накамурой белыми и с Каруаной черными. Тревожно за нашего шахматиста?

— Было бы тревожно в любом случае, даже если бы Ян был на одно очко впереди конкурентов. А в нынешней ситуации — особенно. И тут я бы хотел отметить великолепную психологическую устойчивость Непомнящего. Уже четыре года он постоянно находится под давлением. Два матча на первенство мира, три турнира претендентов. Это постоянная подготовка, стресс, игра на пределе своих возможностей фактически без отдыха. Как с этим справляется Ян — заслуживает аплодисментов. А тот факт, что он уже более 40 туров турниров претендентов был либо единоличным лидером, либо делил первое место, восхищает. Этому нет аналогов.

— Насколько велика вероятность тай-брейка у мужчин?

— Многое будет зависеть от партии Гукеша и Фируджи. Если гроссмейстер из Индии выиграет, то тай-брейка, скорее всего, не будет. Мне кажется, это ключевая партия всего турнира. Было бы замечательно, если бы Непомнящий и Накамура заранее узнали результат этого противостояния. Это бы изменило многое. Но учитывая, что это невозможно, оба будут исходить из того, что Фируджа может проиграть, и поэтому их партия будет острой.

Разберем другой возможный расклад. Эти две партии заканчиваются вничью, а Каруана обыгрывает Прагга черными. Тогда у четырех участников становится одинаковое количество очков. И вот в этом случае я допускаю, что нас ждет тай-брейк. Причем с участием сразу четырех человек, которые в последнем туре будут играть друг с другом (Каруана — Непомнящий, Накамура — Гукеш).

Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

«Любителей шахмат ждет вкуснейшая развязка»

— Такая уверенная игра Гукеша Доммараджу — главное удивление турнира претендентов?

— Перед стартом в Торонто я считал его джокером. Потому что не до конца понимаю, как он играет. Гукеш — игрок нового поколения. Он гораздо меньше, чем зрелые топ-шахматисты, полагается на общее соображение. Неважно, в дебюте, миттельшпиле или эндшпиле. Индиец гораздо более конкретный, и расчет служит основным инструментом его игры. Когда у него все срастается, это производит фантастическое впечатление. Когда нет — он играет ниже своих возможностей.

— Главная неожиданность со знаком минус — провал Алирезы Фируджи?

— Не считаю это неожиданностью. Сюрпризом лично для меня стало то, что он смог отобраться в Торонто, а не его слабая игра в Канаде. После турнира претендентов-2022 он стал совершенно не похож на того Фируджу, который достиг отметки 2800. Его результаты после Мадрида в лучшем случае очень средние, если мы не берем онлайн-турниры или быстрые шахматы.

— Накамура во втором круге выиграл четыре партии из пяти. Нашел свою игру?

— Хикару наряду с Яном показывает колоссальную психологическую устойчивость. В этом плане их партия в 13-м туре будет особенной. Оба находятся под невероятным давлением. Непомнящий был в шаге от шахматной короны и очень хочет добиться права на матч-реванш с Дин Лижэнем. Накамура же стартовал в Канаде с 0,5 из 2, причем во втором туре разгромно проиграл Видиту. С тех пор он еще раз проиграл Видиту, а в остальных партиях набрал 7 очков из 9. Это восхищает, если вдуматься в эти цифры.

На мой взгляд, Гукеш в этом турнире пока показывает лучшую игру, а еще три претендента на победу берут свое невероятной психологической подготовкой. Что в итоге перевесит, предсказать абсолютно невозможно. Молодость и задор, или же волевое усиление сверхопытных топов. Но развязка для любителей шахмат вкуснейшая.

Александра Горячкина. Фото FIDE

«Поражение от Лэй сильно подкосило Горячкину»

— В женском турнире победу разыграют китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе. Какова в этом заслуга их секундантов (с Лэй работают Теймур Раджабов и Раймонд Сонг, с Тань — Джеффри Шонг)?

— Роль секундантов всегда высока. В этом турнире подготовка играет очень большую роль. У мужчин мы тоже это видим. Там, где лучше и глубже подготовка, и результаты выше. При этом только по результату говорить, что где-то секунданты работают хорошо, а где-то плохо, неправильно. Результат не всегда отражает качество работы. Поэтому скажу, что роль перечисленных секундантов высока, но не ключевая. Поскольку у наших девушек тоже серьезные секунданты. Тут скорее все решилось в двух-трех конкретных партиях. Особенно одно поражение сильно подкосило Александру Горячкину.

— Речь про партию 10-го тура с Лэй Тинцзе?

— Да, этот эндшпиль стал тяжелейшим ударом. Она вытащила себя из очень сложной ситуации по ходу партии, но в драматичной концовке все-таки уступила. Это было настоящее крушение. Думаю, если бы Горячкина просто проиграла эту партию, то ничего бы страшного не было. Один неудачный день бывает у всех. Саша бы по-другому играла с Вайшали в следующем туре. Думаю, сейчас она была бы на расстоянии одного очка от лидера и сохраняла бы шансы на борьбу за первое место. Понятно, что рассуждать задним числом просто, но мне очень жаль, что турнир в Торонто складывается для россиянки гораздо хуже, чем хотелось бы.