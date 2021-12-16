Маир Мамедов: «Имя Вугара Гашимова окутано легендой»

Стартует 7-й Международный шахматный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

В соревнованиях принимают участие восемь шахматистов — Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов и Вугар Асадлы (все — Азербайджан), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия) и Давид Навара (Чехия). Нынешний Мемориал Гашимова состоится в Баку и будет проходить в формате быстрых шахмат и блица. Организатором турнира выступает Шахматный фонд Вугара Гашимова при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и спонсорстве SOCAR.

В прошлом году Мемориал Гашимова не состоялся из-за пандемии COVID-19. Напомним, что в предыдущих розыгрышах турнира четырежды победу одерживал Магнус Карлсен (Норвегия), а дважды — Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Перед началом турнира «СЭ» поговорил с президентом Федерации шахмат Азербайджана, вице-президентом ФИДЕ Маиром Мамедовым.

— Впервые Мемориал Гашимова пройдет в новом формате — быстрые и блиц. Почему вы решили отойти от классики?

— То, что этот турнир состоялся, — вообще хорошо. Вы прекрасно понимаете, почему был пропущен 2020 год. Ситуация с пандемией отменила многие мировые соревнования. В этот раз очень активно включился в организационный процесс Мемориала «Фонд Гашимова», семья Вугара совместно с Федерацией шахмат Азербайджана. И конечно же, спасибо главному спонсору — компании SOCAR, котораяуже в третий раз подряд поддерживает такое резонансное шахматное событие. А почему не классика? Первое — это безопаснее, в классику долгое время проводишь за доской, а второе — тяжело было найти время в плотном календаре. Нам удалось отыскать окномежду матчем на первенство мира и чемпионатами планеты по рапиду и блицу. Договаривались с участниками в последний момент, и им все же проще было сыграть короткие партии. Шахматисты перед рапидом и блицем более раскованны, нет груза ответственности.

— В Баку давно не проводились крупные шахматные соревнования. А ведь город всегда жил турнирами. Есть волнение перед стартом?

— Да, совсем недавно в Баку не стихали шахматные баталии. В 2016 году прошла самая успешная в истории олимпиада, много открытых турниров, тот же Мемориал Гашимова с участием Магнуса Карлсена. Но пандемия нарушила этот стройный ряд. Очень рад, что мы выходим из этого состояния.

— Вы стали совсем недавно главой Шахматной федерации Азербайджана...

— 26 ноября прошло отчетно-выборочное собрание федерации, где я удостоился чести быть избранным президентом. С 2005 года я был вице-президентом, и вот наступил момент, когда я возглавил нашу федерацию. У нас очень много работы, особенно это касается развития детско-юношеских шахмат. Азербайджан — шахматная держава, к ним приковано внимание и забота со стороны правительства. И от нас ждут больших результатов как болельщики, так и вся спортивная общественность. Будем развивать нашу шахматную жизнь.

— Состав турнира очень сильный. Любителям шахмат мало известен лишь Вугар Асадлы. Расскажите о нем.

— Это очень крепкий гроссмейстер, ему 20 лет. У Вугара классическое шахматное воспитание. Он занимался у таких уважаемых преподавателей, как покойный Самир Бадалов. Потом с ним работалигроссмейстеры Джахангир Агаргимов и Джамиль Агамалиев (известный теоретик и большой педагог). Надеемся, что Вугар выступит хорошо, мы хотели, чтобы помимо двух наших зубров — Мамедьярова и Мамедова — себя проявил молодой талант.

— Вугар Гашимов стал легендой азербайджанских шахмат...

— Это прославленный шахматист, за плечами которого было много ярких личных побед, к тому же первый командный триумф — победа на чемпионате Европы, где самую большую лепту в успех внес именно он. Нам очень жаль, что Гашимов рано ушел из жизни. Вугар заслуживает, чтобы проходил мемориал его памяти. Мы будем только развивать это соревнование.

— Кто, на ваш взгляд, фаворит нынешнего турнира?

— Основные фавориты, как правило, имеют высокий рейтинг. Это Каруана, Мамедьяров. Уверен, что в таком формате может выстрелить Раппорт. Традиционно силен в быстрой игре Сергей Карякин. Ананд еще себя покажет — раньше считалось, что в рапид и блиц ему нет равных. Ну и не забываем, что Рауф Мамедов — признанный блицор.

Кирилл Зангалис