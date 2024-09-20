Магнус Карлсен признан лучшим гроссмейстером столетия

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала норвежского шахматиста Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия.

33-летний норвежец является лидером рейтинга международной шахматной федерации. В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. Карлсен дольше всех удерживал звание чемпиона мира.

Лучшей шахматисткой столетия признана Юдит Полгар из Венгрии. С 1989 по 2015 годы она возглавляла женский рейтинг ФИДЕ. Венгерка завершила карьеру в 2014 году.

В четверг, 19 сентября, состоялся гала-ужин, посвященный столетию ФИДЕ, на котором Карлсен и Полгар были награждены специальными призами.