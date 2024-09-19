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Сергей Лобанов выиграл этап Рапид Гран-при России в Череповце

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В Череповце состоялся этап Рапид Гран-при России, участие в котором приняли шахматисты из 10 регионов страны. Турнир «Рапид в Череповце» прошел в комфортной обстановке — крупнейшее областное учреждение «Дворец металлургов» приняло более 100 шахматистов.

Проведение соревнований в 13 туров помогло определить тройку призеров без применения дополнительных показателей. Победителем турнира «Рапид в Череповце» стал гроссмейстер Сергей Лобанов, набравший 11 очков. На втором месте финишировал гроссмейстер Даниил Линчевский (оба — Санкт-Петербург) с 10,5 очками в своем активе. Третьим стал гроссмейстер Иван Розум (Вологодская область) — 10 очков.

Дмитрий Федосов

Шахматы
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