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Карпов: «Карякин сможет совмещать работу в Совете Федерации и шахматную карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов прокомментировал назначение шахматиста Сергея Карякина на должность члена совета федерации от Республики Крым.

«Я не знаю, какой Сергей Карякин политик, потому что знаю его только как шахматиста. Думаю, что он сможет совмещать работу в Совете Федерации с шахматной карьерой. Насколько это совмещение будет успешным зависит от него самого. Он почти стал чемпионом мира, поэтому его талант неоспорим. Думаю, при желании он способен выйти на свой прежний уровень», — цитирует Vprognoze.ru Карпова.

12 сентября на первом заседании сессии Госсовета Республики Крым третьего созыва единогласным решением депутатов Карякин избран представителем Крыма в Совете Федерации.

Сергей Карякин. «Приложу все свои силы». Гроссмейстер Карякин окончательно ушел в политику
Источник: Vprognoze.ru
Анатолий Карпов
Сергей Карякин (шахматы)
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