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Сегодня, 22:30

В ФШР заявили, что решение ФИДЕ о членстве федерации находится на изучении у юристов

Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» прокомментировал то, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отменила решение о лишении членства ФШР.

«Решение апелляционной инстанции Комиссии по этике ФИДЕ на нашу жалобу получили сегодня. С учетом большого объема, оно, в настоящее время , находится на изучении у наших юристов. В случае, если сочтем необходимым, мы оставляем за собой право обжаловать его. Для этого у нас есть 21 день», — сказал Ткачев «СЭ».

В июне было объявлено, что ФШР была отстранена ФИДЕ по решению комиссии по этике на два года, а глава международной федерации Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в работе попечительского совета ФШР.

Шахматы
Александр Ткачев
ФИДЕ
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