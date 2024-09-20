Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:32

Карлсен призвал не возвращать российских шахматистов на турниры под эгидой ФИДЕ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магнус Карлсен.
Фото Getty Images

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом Карлсен заявил во время своей речи после того, как ФИДЕ признала его лучшим гроссмейстером столетия.

«Хочу тоже посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ», — цитирует Карлсена RT со ссылкой на VG.

Ранее с аналогичной просьбой в ФИДЕ обратилась Федерация шахмат Украины (ФШУ).

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Источник: RT
Шахматы
Магнус Карлсен
ФИДЕ
Читайте также
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Суд приговорил сбившего в Благовещенске девять человек водителя к 14 годам колонии
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Глушенков: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»
Тарасова: «Уже в этом году мы будем участвовать в международных соревнованиях!»
Тарасова: «Стагнирует ли фигурное катание в России? Мы довольны состоянием нашей сборной!»
Президент Союза конькобежцев России Гуляев считает кандидатов в главы МОК несамостоятельными фигурами
Еще один зимний сезон без России. Какими будут последствия для борьбы за путевки на Олимпиаду-2026?
Смагин уверен, что российским шахматистам вернут флаг и гимн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости