Карлсен призвал не возвращать российских шахматистов на турниры под эгидой ФИДЕ

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом Карлсен заявил во время своей речи после того, как ФИДЕ признала его лучшим гроссмейстером столетия.

«Хочу тоже посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ», — цитирует Карлсена RT со ссылкой на VG.

Ранее с аналогичной просьбой в ФИДЕ обратилась Федерация шахмат Украины (ФШУ).

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.