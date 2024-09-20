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Сегодня, 14:10

В Госдуме призвали Карлсена не заниматься политикой: «Путь развивает шахматы в Норвегии»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на высказывание норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Ранее спортсмен выступил против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Мало ли, чего не хочет Магнус Карлсен? Мы тоже много чего не хотим. На нем свет клином не сошелся. Его назвали величайшим шахматистом мира, но это не дает ему право принимать какие-то решения. Пусть занимается развитием шахмат у себя в Норвегии, популяризирует этот вид спорта в своей стране. Политика — это не его», — сказал Свищев «СЭ».

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Дмитрий Свищев
Магнус Карлсен
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