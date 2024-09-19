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В Тульской области провели тренировочный сбор спортсменов с ПОДА

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С 4 по 18 сентября на РУТБ «Ока» в Тульской области проводилось тренировочное мероприятие сборной России спорта лиц с ПОДА по шахматам. Спортсмены готовились к выступлению на чемпионате Азии среди инвалидов всех категорий, которое состоится в Кыргызстане в ноябре.

Федерация шахмат России откликнулась на просьбу шахматистов с ПОДА и усилила тренерский состав международным гроссмейстером, известным тренером и наставником чемпионов Владимиром Поткиным.

Светлана Герасимова

Шахматы
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