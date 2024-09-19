В Тульской области провели тренировочный сбор спортсменов с ПОДА

С 4 по 18 сентября на РУТБ «Ока» в Тульской области проводилось тренировочное мероприятие сборной России спорта лиц с ПОДА по шахматам. Спортсмены готовились к выступлению на чемпионате Азии среди инвалидов всех категорий, которое состоится в Кыргызстане в ноябре.

Федерация шахмат России откликнулась на просьбу шахматистов с ПОДА и усилила тренерский состав международным гроссмейстером, известным тренером и наставником чемпионов Владимиром Поткиным.

Светлана Герасимова