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Президент Международной федерации шашек заявил, что данный вид спорта не сможет развиваться без россиян

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Президент Международной федерации шашек Владимир Лангин заявил, что шашки являются тем видом спорта, развитие которого невозможно без участия россиян.

14 сентября в России завершился чемпионат мира по русским шашкам. Россияне завоевали пять золотых медалей из шести.

«Чемпионат мира прошел на очень высоком уровне, мы получили много положительных отзывов. Здорово, что впервые за много лет удалось провести его именно в России. В нашем виде спорта россияне и белорусы являются сильнейшими, поэтому без этих двух стран развитие шашек невозможно», — цитирует Лангина ТАСС.

Источник: ТАСС
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